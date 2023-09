Maltempo: Bonelli (Avs), ad oggi a famiglie solo 3.000 euro di Emilia-Romagna, Meloni venga in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Sulla questione dell'alluvione in Emilia Romagna ritengo sia doveroso intervenire perché ad oggi, dei 4,3 miliardi di euro promessi dal governo Meloni purtroppo non c'è traccia sul territorio dell'Emilia Romagna. "Ricordo che ad oggi le famiglie alluvionate hanno ricevuto solo 3.000 euro provenienti dalla Giunta regionale, mentre le aziende sono in una situazione drammatica”. Così intervenendo in Aula a Montecitorio, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. “Se non fosse per quelle risorse già anticipate dagli enti locali della Regione Emilia Romagna, non è stato trasferito al commissario Figliuolo il miliardo di euro inutilizzato per gli ammortizzatori sociali e il fondo export come chiesto dal Presidente Bonaccini. E se ciò non avvenisse i fondi sarebbero tre miliardi e non quattro, come indicato dal governo”, ha sottolineato Bonelli, che ha aggiunto: “Idiomatica è la vicenda di Galavotti, presidente della cooperativa Cab Terra, che aveva permesso l'allagamento delle terre della cooperativa per salvare la città di Ravenna, ma ancora non ha ricevuto un euro. E dei 4 miliardi in più previsti dal governo per i rimborsi al 100 per cento nei prossimi tre anni non c'è traccia”. "I muri delle abitazioni delle popolazioni e delle famiglie alluvionate – ha proseguito – sono ancora umidi, per questo chiedo che il governo venga in aula a riferire urgentemente. Perché dopo quattro mesi è inaccettabile che un territorio che ha subito danni di tale gravità, sia ancora abbandonato a se stesso e la Regione Emilia-Romagna sia l'unico avamposto che in questo momento stia dando le risposte a questo dramma”. (Rin)