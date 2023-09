Ambiente: Palermo (Acea), serve strategia idrica nazionale con investimenti infrastrutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia "è necessario che la risorsa venga gestita in modo industriale con investimenti infrastrutturali a livello nazionale". Lo ha detto l'amministratore delegato e direttore generale di Acea, Fabrizio Palermo, nel corso dell'evento "Acqua uguale sviluppo", a Roma. Lo afferma Palermo in una nota. "La gestione ottimale della risorsa idrica assume oggi un impatto rilevante sullo sviluppo economico del Paese, considerando che circa il 20 per cento dell’economia italiana dipende dal settore idrico, con un impatto del 18 per cento sul Pil - spiega -. In Italia la gestione dell’acqua è legata a un tema di trasporto, da zone dove abbonda a zone dove scarseggia, occorre quindi agire su più fronti: raccogliere l’acqua dai fenomeni piovosi; investire su una rete idrica nazionale integrata; massimizzare il riuso, in particolare per fini agricoli. Per raggiungere questi obiettivi è necessario che la risorsa venga gestita in modo industriale con investimenti infrastrutturali a livello nazionale". (segue) (Com)