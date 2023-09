Ambiente: Palermo (Acea), serve strategia idrica nazionale con investimenti infrastrutturali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’acqua, quindi - prosegue Palermo - deve essere al centro dei processi decisionali di crescita del Paese. Acea, in qualità di primo operatore nazionale, è pronta a svolgere un ruolo di rilievo in collaborazione con le istituzioni e i settori produttivi per definire una Strategia idrica nazionale con adeguate risorse finanziarie sia pubbliche che private per dare vita a una 'Blue Finance'. L’obiettivo - conclude - è quello di accelerare la realizzazione degli investimenti necessari per rendere più efficiente, funzionale e sostenibile il Servizio idrico integrato". (Com)