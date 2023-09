Minori: Bonetti (Azione-Iv), a giustizia retributiva contrapporre quella riparativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può dire che un quattordicenne che agisce violenza basta che venga messo in prigione per risolvere il problema. Perché se quel quattordicenne vive in un contesto violento la responsabilità è anche nostra, non è soltanto sua. E alla giustizia retributiva, che vuole solo compensare con la punizione, dobbiamo con forza contrapporre quella giustizia riparativa che sa ricostruire legami di umanità e di comunità, che sono l’unico luogo nel quale vogliamo che i giovani possano crescere". Lo ha detto Elena Bonetti, deputata di Azione-Italia viva-Renew Europe, nella dichiarazione di voto, in Aula alla Camera, sulla proposta di legge per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo. (Rin)