Niger: "France 24", Parigi si prepara a ritirare i droni e ridurre le risorse aeree (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della conferenza stampa Zeine si è poi detto fiducioso in un accordo con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), che da settimane minaccia l'uso della forza militare per ripristinare il governo civile dopo il colpo di Stato del 26 luglio. "Non abbiamo interrotto i contatti con la Cedeao, stiamo continuando ad averli. Abbiamo buone speranze di raggiungere un accordo nei prossimi giorni", ha detto Zeine. La dichiarazione giunge nello stesso giorno - ieri - in cui le autorità golpiste del Niger hanno annunciato la riapertura dello spazio aereo del Paese a tutti i voli commerciali dopo la chiusura decretata lo scorso 6 agosto. La giunta aveva inizialmente chiuso lo spazio aereo del Niger citando la minaccia di un intervento militare da parte della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). La chiusura aveva costretto Air France e altri vettori europei a sospendere alcuni voli e ad intraprendere rotte più lunghe attraverso il continente africano. (Frp)