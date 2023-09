Minori: Ciocchetti (Fd'I), legge concreta che punta a prevenire bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luciano Ciocchetti, deputato di Fratelli d'Italia, esprime "entusiasmo" per l'approvazione, da parte dell'Aula della Camera, del disegno di legge contro il bullismo, che definisce chiaramente il bullismo come reato, con un particolare focus sui minori, sia come vittime che come autori. "L'importanza della prevenzione, con percorsi di recupero psicologico coinvolgenti per scuole e famiglie, con l'obiettivo principale di proteggere e riabilitare i giovani - commenta il parlamentare -. Questa legge unificata, approvata all'unanimità, è motivo di grande orgoglio per l'intero Parlamento". (Rin)