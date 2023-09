Minori: Ciani (Pd), bene unità su legge su bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fenomeni di bullismo e cyberbullismo "su cui questa legge interviene non sono mai ragazzate, ma si tratta di vera e propria violenza". Lo ha detto, in Aula, il vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera, Paolo Ciani, nel corso della sua dichiarazione di voto. "Proprio tre anni fa - ha ricordato il parlamentare - fu ucciso il giovane Willy Montero perché cercava di difendere un coetaneo. Ed è significativo che questa provvedimento sia approvato in questa giornata. Ricordiamo anche le parole del presidente Mattarella che ci invitava tutti ad un forte impegno per contrastare questo fenomeno. Spesso come adulti siamo costretti dai fatti ad aprire gli occhi su un tema che non abbiamo visto e voluto vedere e che colpisce giovani che rischiano di perdere autostima, fiducia. Durante questa estate abbiamo visto troppi esempi di queste violenza ma anche di ragazze e ragazze che hanno tentato o sono arrivati al suicidio. E' giusto quindi che qui ci sia stata la risposta politica, perché di fronte un'emergenza così grave l'unità della politica è un segnale di grande importanza".(Rin)