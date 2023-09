Minori: D'Orso (M5s), nuova legge su bullismo è cassetta attrezzi per prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono felice di pronunciare la dichiarazione di voto del Movimento cinque stelle su questa legge di contrasto a bullismo e cyberbullismo, perché l'ho vista nascere e crescere. E' molto importante il clima di condivisione tra le forze politiche che si è creato su un provvedimento così importante. Certo dispiace che il governo non abbia ritenuto di supportare questi interventi fino in fondo visto che non vi ha messo un centesimo di risorse. Quello che approviamo oggi è un testo dal forte approccio educativo e preventivo, frutto di un lungo percorso di studio e ascolto degli esperti. A volte per recuperare un disagio, per strappare un adolescente a dinamiche relazionali malsane può essere sufficiente far vedere che si può essere persone migliori". Lo ha detto la deputata del M5s, Valentina D'Orso, nella dichiarazione di voto sulle proposte di legge in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. "Con questo provvedimento - ha aggiunto la parlamentare - rafforziamo il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del fenomeno; stabiliamo che le linee guida ministeriali indichino vere e proprie procedure operative per le scuole; prevediamo che gli uffici scolastici regionali adottino convenzioni con le Asp per fornire alle scuole un servizio di sostegno psicologico. Inoltre, grazie a un mio emendamento, stabiliamo che bisogna promuovere la presenza di un servizio di coordinamento pedagogico che possa supportare studenti e studentesse, docenti e famiglie nella gestione delle relazioni tra i bambini. Abbiamo anche rispolverato e adeguato al nuovo contesto sociale le misure rieducative adottate dal tribunale per i minorenni valorizzando altresì i percorsi di mediazione per ricucire la relazione tra bullo e vittima. Questo provvedimento è una cassetta degli attrezzi con la quale vogliamo dare al nostro Paese nuovi strumenti per mettere al riparo il maggior numero possibile di giovani dalle violenze fisiche e psicologiche del bullismo e del cyberbullismo".(Rin)