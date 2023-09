Algeria-Usa: colloquio telefonico il capo di Stato maggiore dell'esercito Chengriha e il capo della Cia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell'esercito algerino, tenente generale Said Chengriha, ha ricevuto oggi una telefonata dal direttore della Central Intelligence Agency degli Stati Uniti (Cia), William Burns. Lo riferisce in una nota il ministero della Difesa, osservando che le parti hanno espresso soddisfazione per il livello di coordinamento nella sicurezza, in particolare nel settore della lotta al terrorismo. Al centro del dialogo temi di interesse comune.(Res)