Brasile: raccolto cereali in aumento del 18,4 per cento su anno (2)

- In particolare il raccolto di soia ha battuto un nuovo record, con 154,6 milioni di tonnellate raccolte, per un incremento del 23,2 per cento rispetto alla stagione precedente. Ciò è dovuto ad una ripresa della produttività a Mato Grosso do Sul, Paranà, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Riso e fagioli, due alimenti fondamentali sulla tavola brasiliana, hanno perso terreno a favore della soia e del mais, colture più redditizie perché orientate all'esportazione. Nonostante il miglioramento della produttività, il riso ha subito un calo della produzione del 7 per cento, per un raccolto totale di 10 milioni di tonnellate. La produzione di fagioli, invece, è stata pari a 3 milioni di tonnellate, con un incremento dell'1,7 per cento rispetto alla stagione precedente. (Brb)