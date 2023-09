© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- La Cgil di Roma e del Lazio partecipa alla fiaccolata commemorativa, organizzata dalla Asl Roma 1, per Rossella Nappini, l'infermiera uccisa lunedì nel quartiere Trionfale di Roma. Ospedale San Filippo Neri, Roma. (Ore 19).- Conferenza stampa di presentazione del Roma Storia Festival "Lo Spazio di Roma, luoghi e protagonisti della città eterna" organizzato dalla Camera di Commercio di Roma e che si svolgerà dal 28 settembre al 1 ottobre 2023. Interverranno: Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma; Miguel Gotor, Assessore alla cultura di Roma Capitale e Giuseppe Laterza, editore. Aula Giunta della Camera di Commercio di Roma, Via de' Burrò, 147. (Ore 12).- Incontro "Curare ad arte: la bellezza come terapia" promosso da Fondazione Bracco in collaborazione con Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs - Gemelli Art, in occasione della mostra “Ritratte. Donne di arte e di scienza”. Museo Carlo Bilotti, Aranciera di Villa Borghese a Roma. Interverranno Diana Bracco, Presidente di Fondazione Bracco, Vincenzo Valentini, Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Radioterapia Oncologica ed Ematologia del Policlinico Gemelli, Alfonsina Russo, Direttrice Parco Archeologico del Colosseo ed Enzo Grossi, medico e Advisor scientifico di Fondazione Bracco. (Ore 19). (Com)