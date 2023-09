Tre Mari: Grecia diventa tredicesimo Stato membro dell'Iniziativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia è diventata oggi il tredicesimo Stato membro dell'Iniziativa dei Tre Mari, mentre la Moldova e l’Ucraina sono diventati Paesi associati. Lo ha annunciato il presidente della Romania, Klaus Iohannis, al termine del vertice dell'Iniziativa che si è tenuto a Bucarest. "È per me un grande piacere presentare i risultati dell'ottava edizione del summit dell’Iniziativa dei Tre Mari, che abbiamo ospitato oggi”, ha affermato il capo dello Stato, sottolineando che “la Romania è stato il primo Paese membro a organizzare il vertice per la seconda volta, dopo quello del 2018”. “Questo impegno riflette la nostra convinzione sull'importanza politica di questa piattaforma di dialogo ad alto livello. L'Iniziativa ha una reale capacità di aumentare la connettività strategica europea sull'asse nord-sud”, ha detto Iohannis. “Oggi abbiamo concluso con successo un vertice nel quale abbiamo adottato decisioni importanti, che riguardano sia le future direzioni d'azione e gli orientamenti necessari nel nuovo contesto geopolitico, sia gli strumenti pratici, anche finanziari, dell'Iniziativa, volta a rafforzare le interconnessioni transfrontaliere attraverso i trasporti, l'energia e le infrastrutture digitali”, ha aggiunto il presidente romeno. (segue) (Rob)