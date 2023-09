Tre Mari: Grecia diventa tredicesimo Stato membro dell'Iniziativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iohannis ha evidenziato che sono stati raggiunti gli obiettivi proposti per il vertice, recepiti in una dichiarazione congiunta. “A seguito delle decisioni unanime di oggi, sono lieto di annunciare l'inclusione della Grecia nell'Iniziativa dei Tre Mari, una decisione importante, che indica l'attrattiva della piattaforma, ma anche il suo potenziale nell'aggregare gli sforzi per sviluppare le infrastrutture strategiche nella regione. Abbiamo inoltre deciso, con il consenso dei Paesi partecipanti all'Iniziativa, di concedere lo status di Stato partecipante associato sia all'Ucraina che alla Moldova. Si tratta di una decisione estremamente rilevante, che conferma la collocazione di questi Stati sulla via dell'integrazione europea e che consente la loro inclusione in grandi progetti di sviluppo infrastrutturale”, ha dichiarato il presidente romeno. Iohannis ha poi sottolineato che oggi sono stati anche riconfermati gli obiettivi “essenziali e permanenti” dell'Iniziativa, che riguardano la riduzione del divario tra la regione dei Tre Mari e il resto dell'Unione europea, nonché il rafforzamento del processo di consolidamento dei collegamenti transatlantici. (segue) (Rob)