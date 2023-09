Veneto: assessore Lavoro, Regione sempre accanto al commissario in vicenda Acc Borgo Valbelluna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, è intervenuta in merito alla notizia che la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto dalla procedura di amministrazione straordinaria di Acc Compressors, di Borgo Valbelluna (Belluno), riformando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano che, nel febbraio 2021, aveva rigettato le domande risarcitorie formulate contro gli ex amministratori e sindaci della società. "La Regione del Veneto – ha dichiarato - è sempre stata accanto al commissario Castro in questa vicenda. Abbiamo scelto di farlo non solo perché le sue argomentazioni in merito al depauperamento di una delle realtà produttive di maggiore pregio d'Italia e del Veneto, ma perché, avendo seguito l'intera vicenda Acc in tutte le sue complesse fasi, avevamo manifestato una forte preoccupazione per quanto stava accadendo alla realtà produttiva di Mel. Molte cose non erano comprensibili. Le scelte sembravano tese a ridurre la produzione e a rallentare i processi. Tutto questo ha spinto la Regione del Veneto a prendere formalmente posizione attraverso un ordine del giorno del Consiglio Regionale di indirizzo per schierarsi a difesa del Commissario, sostenendolo anche nelle fasi giudiziali, per avere ragione delle argomentazioni e delle cause che erano al di là delle ragioni di mercato e che avevano compromesso gravemente la nostra Acc". (segue) (Rev)