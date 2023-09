Veneto: assessore Lavoro, Regione sempre accanto al commissario in vicenda Acc Borgo Valbelluna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donazzan ha poi spiegato: "Non abbiamo mai smesso di avere fiducia nella magistratura anche dopo il giudizio in primo grado, perché ci appariva veramente stridente rispetto alla conoscenza approfondita della vicenda Acc, sia dentro la fabbrica sia delle dinamiche di scelte che avevano penalizzato gravemente la realtà produttiva di Mel. A partire da quel momento hanno portato l'indebolimento a tal punto che oggi quello stabilimento non produce più compressori". "E proprio in considerazione di tutto ciò – ha concluso l'assesore veneto - se si dovesse provare che tale indebolimento fosse stato cagionato dalla mala gestio, ben si comprende come si determinerebbe uno scenario di grande rimpianto per non avere potuto salvare Acc, dando spazio a quella politica che non ha creduto nella creazione di una filiera del compressore italiano, scegliendo di non proseguire nella difesa di un settore rilevante come è quello dell'elettrodomestico. Settori sul quale sono stata chiamata a occuparmi anche in questo periodo". (Rev)