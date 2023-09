Ambiente: Salvini, al lavoro per piano idrico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Come ministero delle Infrastrutture "nell'ottica di una programmazione di medio e lungo periodo stiamo raccogliendo le indicazioni per un piano idrico nazionale per non inseguire il contingente e l'emergenza. Un piano idrico nazionale con appostamenti a bilancio pluriennali. Stiamo raccogliendo dai territori le indicazioni. La scadenza è a ottobre, poi andremo battere cassa dal ministro Giorgetti". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, nel corso dell'evento "Acqua = Sviluppo", a Roma.(Rer)