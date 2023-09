Legge Bilancio: Salvini, faremo passi avanti, non corriamo cento metri ma maratona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa legge di bilancio "faremo dei passi avanti, ma abbiamo una legislatura davanti e contiamo di mantenere tutti gli impresi presi con gli italiani. Non corriamo i cento metri ma una maratona, ci siamo dati dei modi di procedere e uniti e concreti senza perdite conto che in questi 4 anni consegneremo all'Italia un Paese più sicuro, moderno, innovativo e meno assetato". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un evento di Acea "Acqua = Sviluppo", a Roma. (Rer)