Giustizia: Colucci (M5s), da separazione carriere esito pericoloso per proponenti

- I rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati oggi alla Camera "hanno esposto con chiarezza tutti i danni che provocherebbe la riforma costituzionale per la separazione della carriere proposta dalla destra. Emerge con evidenza l'approccio miope e confuso con cui si muovono le proposte di legge del centrodestra, che lasciano infiniti dubbi su quale sarebbe l'assetto del potere giudiziario qualora passasse la riforma. Stiamo parlando di delicatissimi equilibri costituzionali che non possono essere smantellati dall'approssimazione e dalla foga ideologica della maggioranza e del governo Meloni". Lo afferma il capogruppo del Movimento cinque stelle nella commissione Affari costituzionali della Camera, Alfonso Colucci. "L'aspetto più paradossale - aggiunge il parlamentare - che è emerso e che il Movimento ha sempre sottolineato, è che questa modifica produrrebbe una vera e propria eterogenesi dei fini. La destra da anni denuncia in modo sguaiato un presunto sbilanciamento del processo a favore dell'accusa, ma allontanare i pm dai giudici e dalla cultura della giurisdizione significa portarli più vicino alla polizia giudiziaria e al governo, quindi al potere politico di turno. E' chiaro a tutti che la destra vuole sottomettere il potere giudiziario alla politica, ma le garanzie per gli imputati non possono che ridursi se i pm perdono il disinteresse rispetto all'esito del processo e diventano una figura unicamente deputata al sostegno dell'accusa, addirittura sotto l'indirizzo della politica. Su quest'ultimo aspetto emerge anche il secondo aspetto disastroso del disegno della destra: vogliono scardinare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e lasciare che sia la maggioranza di turno a decidere su cosa si deve indagare. E' un disegno folle che colpirebbe al cuore il diritto dei cittadini ad avere giustizia".(Rin)