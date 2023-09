Baltico: esercitazioni navali “Northern Coast” dal 9 al 23 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgeranno dal 9 al 23 settembre al largo di Estonia e Lettonia, nonché nei settori orientale e centrale del Mar Baltico, le esercitazioni navali “Northern Coast 2023”, guidate dalla marina della Germania. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'obiettivo delle manovre è testare la collaborazione tra i Paesi partecipanti nella difesa del fianco settentrionale della Nato. Per la prima volta, verrà simulata la risposta della Nato a un attacco. A “Northern Coast 2023” parteciperanno 14 Stati: Germania, Italia, Francia, Finlandia, Estonia, Danimarca, Canada, Belgio, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Usa. Saranno impiegate 3.200 unità di personale, 30 tra navi e sottomarini, fino a 15 aerei e diversi reparti terrestri. Responsabile di “Northern Coast 2023”, l'ammiraglio di flottiglia Stephan Haisch ha dichiarato che con le manovre “si compie un enorme passo avanti nella prontezza operativa del Comando della marina tedesca” (Deu Marfor), la cui sede è a Rostock. Inoltre, “è la prima volta” che il Deu Marfor, di cui Haisch è vicecomandante, pianifica e conduce “un'esercitazione di questa portata”, in cui verrà schierato un numero di navi e aerei pari quasi a quello dell'intera forza navale della Germania. Dal varo di “Northern Coast” nel 2007 su iniziativa della marina tedesca, l'edizione 2023 delle manovre vedrà la simulazione di “uno scenario realistico” come parte della difesa della Nato. “Un'ulteriore novità” è che le esercitazioni verranno guidate dal Deu Marfor da Rostock, sebbene si svolgano al largo di Estonia e Lettonia, nonché sul territorio dei due Stati del Baltico. “Con la nostra esperienza siamo pronti ad assumerci la responsabilità”, ha infine affermato l'ammiraglio di flottiglia Haisch. Ad anni alterni, la responsabilità di “Northern Coast” è a rotazione tra Germania, Danimarca, Svezia e Finlandia. (segue) (Geb)