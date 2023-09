Baltico: esercitazioni navali “Northern Coast” dal 9 al 23 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capo di Stato maggiore della marina tedesca, il viceammiraglio Jan Christian Kaack, le manovre intendono inviare “un chiaro segnale che tutti i partner sono vigili” in direzione della Russia. Finora, non vi sono state provocazioni da parte delle Forze armate di Mosca nel Baltico. Con riguardo ai rapporti tra le marine di Germania e Russia, Kaack ha affermato: “Ci si comporta in modo marinaresco, senza avvicinarsi troppo, ci si saluta in maniera amichevole”. Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, la Germania ha più volte sottolineato di voler svolgere un ruolo di guida più forte in Europa e nella Nato, in particolare nella difesa del fianco orientale dell'Alleanza atlantica. A giugno scorso, il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, si è impegnato a stazionare in maniera permanente una brigata dell'esercito, con una forza di 4.000 effettivi, in Lituania. Il dispiegamento dell'unità dovrebbe essere completato nel 2026. (Geb)