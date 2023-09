© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi tratteniamo solo l'11 per cento di acqua piovana, mentre la Francia il 36 per cento e la Spagna 28 per cento. Utilizzando i fondi del Pnrr e con un programma di investimenti per i prossimi dieci anni, abbiamo la possibilità di arrivare al 50 per cento di accumulo di acqua". Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, nel corso dell'evento "Acqua = Sviluppo", a Roma. (Rer)