Sociale: Cartaginese (Lega), bene bonus mamme nel Lazio, sostegno a donne in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del Pd del Lazio, Eleonora Mattia "è un po' distratta sulla maternità fragile e sui consultori familiari. Nessuna donna rimarrà esclusa" dal bonus mamme. Lo afferma in una nota la consigliera della Lega del Lazio, Laura Cartaginese. "La 194 riconosce il diritto di abortire, ma anche il diritto di non farlo - spiega -. Per questo la Giunta regionale ha deciso di intervenire a sostegno delle mamme, a partire da chi sia in difficoltà economica. Grazie alla delibera sulla maternità, tutte le donne saranno più libere in linea con la normativa nazionale, come ha ben ribadito l'assessore Pasquale Ciacciarelli nel question time odierno. In merito all'assenza dell'assessore alle Politiche della Famiglia, la Lega augura alla collega Simona Baldassarre felici nozze d'argento'', conclude. (Com)