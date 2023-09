Banche: Abi, dato ufficiale su tasse pagate è conosciuto da Bce, Bankitalia e autorità finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato ufficiale su quanto pagano di tasse le banche in Italia, replica il vice direttore generale vicario dell'Abi, Gianfranco Torriero, a Unimpresa, è conosciuto dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia nonché dalle autorità finanziarie, che hanno le informazioni di dettaglio su tutte le imposte pagate, comprensive anche delle imposte differite attive, di tutte le banche italiane, europee ed internazionali operanti in Italia. Lo riferisce una nota di Abi. (Com)