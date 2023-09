Ue: Calenda, Gentiloni persona seria, a differenza di Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza di Salvini, Gentiloni è una persona seria, preparata, che ha dimostrato un grande senso delle istituzioni italiane e europee. Lo scrive su X (ex Twitter) il leader di Azione, Carlo Calenda, in risposta alle parole del vicepremier Matteo Salvini. “È anche ‘un gentiluomo’ nel senso antico della parola. Direi che Salvini gioca in un altro campionato, quello ‘Lonza e Mojito’”, aggiunge Calenda. (Rin)