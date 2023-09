Romania: Iohannis, ho informato alleati Nato della scoperta dei resti di un drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati della Nato sono stati informati del ritrovamento di alcuni componenti che, molto probabilmente, appartengono a un drone. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, nella conferenza conclusiva del vertice dell'Iniziativa dei Tre Mari. "Nella situazione in cui ci troviamo, nella situazione di guerra al nostro confine, dobbiamo capire che abbiamo una situazione fluida, come dicono gli esperti. Oggi abbiamo una situazione diversa rispetto a ieri. Tutte le nostre comunicazioni sono state effettuate in buona fede e sulla base delle prove in nostro possesso”, ha affermato il presidente romeno. “Non possiamo fare dichiarazioni che coinvolgano lo Stato romeno sulla base di su supposizioni. Dobbiamo avere le prove per questo. Il ministero della Difesa mi ha riferito ieri che non esistevano pezzi del genere, e questa è stata la comunicazione resa pubblica. Nel frattempo la situazione è però cambiata, sono comparsi tali pezzi, abbiamo ordinato controlli rapidi, dopodiché faremo i passi successivi. Nel frattempo abbiamo informato gli alleati della Nato", ha detto Iohannis. (Rob)