Medio Oriente: 160esima sessione della Lega araba conclusa, focus su questione palestinese

- Si è conclusa la 160esima sessione della Lega degli Stati arabi, tenuta oggi al Cairo, in Egitto, a livello di ministri degli Esteri, in cui si è discusso in particolare della questione palestinese e del conflitto arabo-israeliano. La sessione si è svolta alla presenza del commissario generale dell'Agenzia Onu per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, e del ministro degli Esteri dell'Armenia, Ararat Mirzoyan, come ospite d'onore. Da parte sua, Lazzarini ha evidenziato “l’urgente bisogno” dell’Unrwa di “190 milioni di dollari per riuscire a fornire i servizi di base fino alla fine dell’anno”. Nel corso della sessione, i ministri degli Esteri arabi hanno discusso di una serie di questioni politiche, economiche, sociali, legali, finanziarie e amministrative. Il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, che ha presieduto l’incontro, ha dichiarato: "Ci sono sfide complesse che il mondo arabo deve affrontare e c'è bisogno di una visione comune per affrontarle", aggiungendo che i ministri degli Esteri arabi hanno concordato di “sostenere il diritto del popolo palestinese di fondare il proprio Stato, istituire il Consiglio arabo per la sicurezza informatica e adottare misure per proteggere la sicurezza alimentare araba”. (segue) (Cae)