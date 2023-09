Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9:30, via Corte d'Appello 16, sala Bobbio: l'assessora Salerno porta i saluti al Seminario "React Giovani e Pandemia"Ore 11:30, Biblioteca civica musicale "Andrea della Corte", corso Francia 186: l'assessore Purchia interviene alla conferenza stampa di MITO per la cittàOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della V Commissione. Odg:presentazione premio di letteratura sportiva Gianni MuraOre 13, Palazzo Civico, sala Capigruppo: riunione della Commissione Controllo di Gestione. Odg: audizione dei referenti del sindacato Fast Confsal Piemonte e Valle d'Aosta sul tema del full service in GTTOre 16:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni Vi e Servizi pibblici Locali. Odg: la raccolta differenzata nel centro aulico della città di TorinoOre 21, Sporting Dora, corso Umbria 83: il Sindaco, nell'ambito delle Festa Fiom, interviene al dibattito "Torino tra presente e futuro: quale sviluppo per la città?". (Rpi)