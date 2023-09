Veneto: Fp Cgil, violenza non può essere compatibile con lavoro Polizia penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza non può essere compatibile con il lavoro della Polizia Penitenziaria. Con queste parole Franca Vanto, segreteria Fp Cgil Veneto e Gianpietro Pegoraro, coordinatore Fp Cgil Veneto – Polizia penitenziaria, hanno dichiarato sulla situazione del Due Palazzi e delle altre case di reclusione venete. "Questa mattina – hanno raccontato - insieme a tutte le sigle sindacali, abbiamo manifestato davanti al Due Palazzi di Padova per denunciare le violenze subite dagli agenti di polizia penitenziaria e la condizione di invivibilità in cui versa la struttura e le altre case di reclusione della regione. Aumentano i problemi di malattia mentale tra i detenuti, ma scarseggiano i percorsi di cura. E non è certo una soluzione costruire nuove strutture da destinare ai soggetti con malattie psichiatriche. Il numero di agenti è largamente insufficiente, nonostante l'algoritmo del Ministero consideri il Triveneto in sovrannumero. Anche il personale educativo va assolutamente implementato". "Evidentemente – hanno aggiunto - vanno cambiati i criteri con cui si stabiliscono e si assegnano gli organici. La violenza non può essere compatibile con un luogo che deve puntare, come stabilisce la Costituzione, alla rieducazione. Di questo devono farsi carico le Istituzioni nazionali e quelle locali, che non possono ignorare un problema che rischia di avere ricadute pensanti sulle nostre comunità". "Quella di oggi – hanno spiegato - è solo la prima di una serie di iniziative che condurremo davanti alle altre strutture del nostro territorio, che soffrono delle medesime carenze. Sia i detenuti che gli agenti di polizia penitenziaria hanno bisogno di risorse, di sostegno, della presenza di personale qualificato, affinché non vivano tutti la stessa situazione di disagio e di clausura", hanno concluso. (Rev)