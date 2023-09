Ue: Commissione propone azioni per migliorare piano contro attacchi a infrastrutture critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto una raccomandazione del Consiglio relativa a un piano per le infrastrutture critiche che, nelle intenzioni di Bruxelles, rafforzerà il coordinamento dell'Ue in risposta ai tentativi di distruzione delle infrastrutture critiche comuni. "Il contesto geopolitico in cui operano le infrastrutture critiche è altamente volatile, e questo non solo alla luce della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, dell'aumento degli attacchi ibridi e del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. I cittadini, le imprese e le autorità dell'Ue fanno affidamento sulle infrastrutture critiche per via dei servizi essenziali che gli enti che le gestiscono forniscono. Tali servizi sono fondamentali per il mantenimento delle funzioni vitali della società e devono essere forniti senza ostacoli nel mercato interno", scrive l'esecutivo Ue in una nota. L'Ue ha già adottato una serie di misure per migliorare la protezione delle infrastrutture critiche, al fine di evitare o attenuare gli effetti delle interruzioni dei servizi essenziali. Subito dopo il sabotaggio del gasdotto Nord Stream, la Commissione ha avanzato una raccomandazione del Consiglio per accelerare il lavoro di protezione delle infrastrutture critiche, proponendo di migliorare il coordinamento nella risposta agli incidenti e alle crisi con un piano per le infrastrutture critiche. (segue) (Beb)