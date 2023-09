Ue: Commissione propone azioni per migliorare piano contro attacchi a infrastrutture critiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota sottolinea che la task force Ue-Nato sulla resilienza delle infrastrutture critiche, avviata lo scorso marzo, ha presentato il 29 giugno una relazione di valutazione finale che traccia le attuali sfide per la sicurezza e presenta raccomandazioni mirate per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche. "La proposta di oggi si basa su queste azioni e integra ulteriormente gli strumenti di crisi esistenti a livello di Ue. Essa integra inoltre il piano d'azione esistente nel settore della sicurezza informatica e il protocollo dell'Ue per contrastare le minacce ibride", continua il comunicato della Commissione Ue. Nel caso in cui gli Stati membri si trovassero ad affrontare incidenti alle infrastrutture critiche, il piano fornisce una tabella di marcia con misure da applicare, che si concentrano sul raggiungimento di tre obiettivi: migliorare la consapevolezza della situazione condivisa comprendendo meglio l'incidente significativo, la sua origine e le sue potenziali conseguenze; garantire una comunicazione pubblica coordinata per ridurre al minimo le discrepanze nei messaggi trasmessi al pubblico; fornire una risposta efficace rafforzando la risposta degli Stati membri e la cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione, per mitigare gli effetti di un grave incidente. La proposta presentata dalla Commissione europea sarà adesso discussa dal Consiglio dell'Ue. (Beb)