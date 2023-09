Difesa: Mbda e Pgz insieme per sviluppo missile Camm-Mr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante Mspo 2023, in corso a Kielce (Polonia), Mbda e Pgz hanno firmato un accordo per collaborare allo sviluppo di un nuovo intercettore Camm a medio raggio e basso costo. Il missile Camm-Mr – riferisce una nota – nasce per soddisfare le esigenze della difesa aerea terrestre e navale avanzata a medio raggio. La lettera di intenti tra Pgz e Mbda fa seguito all'accordo dei governi britannico e polacco di portare avanti lo sviluppo di un futuro missile comune basato sulla famiglia dei missili Camm (Common Anti- Air Modular Missile) come parte del partenariato strategico Regno Unito-Polonia 2030. Il nuovo concetto di missile Camm-Mr è stato creato nell'ambito di un contratto del ministero della Difesa Nazionale polacco e il nuovo missile è destinato a integrare il Camm e Camm-Er nell'ambito delle capacità di difesa aerea e missilistica integrata (Iamd) dei programmi Miecznik e Pilica+/ Narew/Wisla. Eric Béranger, Amministratore delegato di Mbda, ha dichiarato: "Questo lavoro congiunto su un nuovo missile è un passo storico per le nostre aziende e per lo sviluppo di soluzioni europee per la difesa del Continente. Mbda è stata creata per sostenere lo sviluppo transnazionale di sistemi missilistici in Europa e quindi siamo molto orgogliosi di lavorare di concerto con Pgz e la Polonia su questo nuovo entusiasmante progetto". (segue) (Com)