Veneto: il fondo Charterhouse Capital Partners Llp entra nel capitale di Labomar

- Charterhouse Capital Partners Llp, società privata di equity operante in Europa, è entrata nel fondo del capitale di Labomar Spa, impresa produttrice di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici. L'ingresso è avvenuto tramite la stipula di un accordo bilaterale off-market con il fondatore e Amministratore delegato di Labomar, Walter Bertin, e con Cleon Capital, attuale azionista di minoranza, con il progetto di sostenere la società nelle prossime fasi di crescita. "La nostra partnership con Charterhouse – ha commentato Walter Bertin, fondatore e Ad di Labomar - segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo nella storia di Labomar. Charterhouse vanta una robusta conoscenza dei mercati da noi presidiati, una solida esperienza nel guidare la crescita organica e nel sostenere le aziende nell'effettuare acquisizioni mirate. Siamo pronti a lavorare con il team di Charterhouse per capitalizzare le significative opportunità di sviluppo a nostra disposizione. Un ringraziamento a Borsa Italiana e a tutti coloro che hanno creduto in Labomar negli ultimi anni, così come a tutti i professionisti che ci hanno accompagnato in questo passo significativo per il nostro futuro". "Siamo lieti di collaborare con Walter e con il talentuoso management team di Labomar per sostenere la prossima fase di crescita della società", ha aggiunto Antonio Di Lorenzo, Director di Charterhouse, che ha concluso: "Labomar ha intrapreso un percorso di grande successo fino ad oggi, creando un portafoglio di prodotti forte e diversificato, e costruendo una posizione di leadership nei suoi mercati di riferimento. Siamo entusiasti di impiegare la nostra esperienza nel settore healthcare e la nostra competenza nella creazione di valore per aiutare Labomar a raggiungere il suo pieno potenziale di crescita". (Rev)