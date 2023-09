Ambiente: Palermo (Acea), acqua elemento fondamentale per sviluppo industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acqua è stata nella storia "un elemento fondamentale dello sviluppo di questo Paese, e ancora oggi rappresenta una chiave di sviluppo anche per il settore industriale, e non sempre questo è evidente". Lo ha detto l'amministratore delegato e direttore generale di Acea, Fabrizio Palermo, nel corso dell'evento "Acqua uguale Sviluppo", a Roma. "Buona parte dell'industria - ha aggiunto - dipende dai cicli idrici, e avere un'adeguata fornitura di acqua è fondamentale non solo per il tema umano ma anche per quanto riguarda l'agricoltura e l'industria. Investire su un ampliamento delle infrastrutture è fondamentale", ha concluso.(Rer)