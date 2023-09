Giubileo: Tar Lazio respinge ultimi ricorsi bancarelle, avanti cantieri su piazza Cinquecento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dagli operatori economici riguardo lo spostamento per motivi di sicurezza urbana delle postazioni di commercio su area pubblica di via Gioberti e via Amendola, considerato necessario dai numerosi incontri del Comitato di Ordine e Sicurezza convocato in Prefettura sulla situazione Termini-Esquilino. Lo comunica il Campidoglio in una nota. Il Tar del Lazio, inoltre, aveva già dichiarato inammissibile l'impugnativa presentata dagli operatori economici riguardo al riposizionamento urgente delle postazioni di commercio su area pubblica in Piazza dei Cinquecento, via Gioberti, via Amendola e la soppressione dei posteggi "a rotazione" per effettuare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025. (Com)