Grecia: bilancio vittime maltempo sale a 3

- È salito a 3 il numero delle vittime del maltempo che ha travolto la Grecia a seguito del passaggio del ciclone Daniel, che ha provocato piogge torrenziali e inondazioni in numerose località del Paese, in particolare nell’area centrale. Lo ha reso noto il quotidiano “Kathimerini”. La terza persona ritrovata senza vita dai soccorritori è un 82enne che risultava scomparso nella zona di Ellinopyrgos, nell'unità regionale di Karditsa in Tessaglia. Secondo le informazioni preliminari, sarebbe stato travolto dalle acque torrenziali dopo aver lasciato la sua abitazione per poi finire schiacciato da un veicolo. Anche nella giornata di oggi, in diverse zone della Grecia è caduta un’elevata quantità di pioggia. Ai vigili del fuoco, dalla mattina di martedì al pomeriggio di oggi, sono pervenute 2.421 chiamate. (Gra)