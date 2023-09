Veneto: assessore Lavoro, vicinanza a Polizia penitenziaria vittima di aggressioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Donazzan, assessore regionale a Lavoro, Istruzione, Formazione e Pari opportunità questa mattina ha incontrato gli agenti della Polizia penitenziaria e i rappresentanti sindacali nel corso del sit-in svoltosi nell'area vicina alla Casa circondariale di Padova. "Esprimiamo vicinanza ai poliziotti penitenziari vittime di aggressioni e continuiamo ad essere al fianco di tutti gli agenti che quotidianamente si trovano a dover gestire situazioni di criticità per la scelta di vita coraggiosa, che hanno preso e che ammiriamo, quella di indossare la divisa - ha detto -. Da assessore regionale al lavoro del Veneto riconosco il ruolo strategico dei rappresentanti sindacali, che ascoltiamo con attenzione, perché nella mia esperienza hanno spesso portato suggerimenti utili a migliorare la qualità di vita sul posto di lavoro. Quello che è certo è che i nuovi protocolli per la polizia penitenziaria sono un oggettivo passo in avanti perché, più chiare sono le regole, più i lavoratori sono tutelati. La sicurezza e la tutela dei poliziotti penitenziari è un tema che è stato preso a cuore dal governo - ha sottolineato -, sono in contatto con il sottosegretario alla Giustizia con delega alla polizia penitenziaria Andrea Delmastro che sta facendo un ottimo lavoro e noi siamo qui per portare le voci del territorio. L'attenzione è alta. Il nostro compito è ascoltare e le esigenze del territorio e riportarle all'attenzione del governo, che sul tema dell'ordine, legalità e sicurezza è in prima linea", ha concluso Donazzan. (Rev)