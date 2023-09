Energia: Pichetto Fratin, su bollette valutiamo interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il rincaro delle bollette, "stiamo facendo le valutazioni in questi giorni. Rispetto a quello che è l'andamento dei prezzi anche di ancoraggio, quali quelle delle forniture, il prezzo base del gas in particolare. Ci sono una serie di simulazioni che riguardano eventuali interventi su fasce sociali". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'evento "Acqua = Sviluppo", presso Palazzo Wedekind, a Roma. "Le ipotesi sono di esercizio da parte degli uffici, quindi attendiamo il punto di caduta, sotto l'aspetto del ministero dell'economia, perché è una questione di una capacità di bilancio. Sul bonus carburante, vale lo stesso ragionamento delle bollette: se ci troviamo oggi con un prezzo di 90 dollari al barile, che è salito notevolmente, bisognerà valutare i riflessi del prezzo al barile del petrolio", ha concluso .(Rer)