Sardegna: Comune Oristano e Asl 5, il servizio di guardia medica è attivo

- Il servizio di Guardia medica di Oristano è garantito e viene regolarmente svolto.Lo precisa il Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna che questa mattina ha avuto rassicurazioni in questo senso dal Direttore generale della ASL Angelo Serusi. “Le notizie di questi giorni sulla fuga dei sanitari dal servizio di Guardia medica hanno creato molta preoccupazione tra i cittadini e ci hanno messo in allarme” ha detto il Sindaco Sanna dopo aver sentito il massimo dirigente dell’azienda sanitaria per avere chiarimenti sulle notizie diffuse in questi giorni. “Era necessario, come sindaco che agisce anche quale autorità sanitaria locale, chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, verificare il funzionamento di un servizio essenziale per la comunità – aggiunge il Sindaco Sanna -. Il Direttore della ASL ha chiarito che, al di là dei rapporti tra i medici e l’azienda sanitaria, il servizio è operativo e non corre il rischio di essere sospeso”. Il dottor Angelo Maria Serusi, direttore generale dell’Asl 5 di Oristano, ha aggiunto: “La nostra azienda è impegnata costantemente nel garantire il servizio medico di continuità assistenziale presso la sede di Oristano, in via Carducci, ma anche nel far rispettare gli obblighi contrattuali previsti per i medici di continuità assistenziale”. (Rsc)