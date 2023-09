Israele-Marocco: ricoverato presidente Senato Mayara, possibile annullamento incontro Knesset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei consiglieri, il Senato marocchino, Enaam Mayara, è stato ricoverato in ospedale in Giordania e per questo potrebbe non essere presente all’incontro previsto per domani alla Knesset, il parlamento monocamerale dello Stato di Israele. Lo ha riferito la stessa Knesset in un comunicato diffuso dal quotidiano “The Jerusalem Post”. Mayara era atteso domani in Israele insieme a una delegazione del partito marocchino di Tradizione e modernità (Pam), in seguito a un invito del presidente della Knesset, Amir Ohana. Mayara sarebbe stato il primo funzionario governativo del Regno del Marocco a essere accolto dalla Knesset. (Res)