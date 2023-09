Equo compenso: Confcommercio professioni, incontro al Mimit, necessario confronto permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi l’incontro organizzato dal sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, con le forme aggregative di rappresentanza delle professioni legge 4/2013, sul tema dell’equo compenso per le prestazioni professionali e l’adozione del relativo decreto attuativo per definire i rispettivi compensi. “Con il sottosegretario, abbiamo ribadito l’importanza dell’applicazione della disciplina sull’equo compenso, come introdotta con la nuova legge volta a contrastare gli effetti dello squilibrio contrattuale tra professionista e contraenti forti, compresa la Pubblica amministrazione”, ha dichiarato a margine della riunione Anna Rita Fioroni, presidente di Confcommercio professioni. “Fondamentale – ha proseguito Fioroni - altresì definire con particolare attenzione, data la novità, i compensi cosiddetti equi nel decreto ministeriale che dovrà adottare il Mimit per i professionisti della Legge 4/2013, non organizzati in ordini o collegi. Proprio per questo abbiamo auspicato un confronto permanente con le forme aggregative di professionisti non ordinistici per definire il modello di determinazione dei parametri che poi sarà adottato dal ministero. E’ certo infatti che le professioni sono molto diverse e occorrono criteri innovativi e coerenti con il mercato del lavoro professionale per l’individuazione del compenso equo”. “Valutiamo positivamente – ha concluso la presidente - l’intento di lavorare per aree quanto più possibili omogenee”. (Rin)