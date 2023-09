Piemonte: Cirio su Frejus, credo tempi siano maturi tempi per realizzazione seconda canna Monte Bianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione straordinaria della conferenza intergovernativa prevista per domani sul tunnel del Monte Bianco sia l’occasione per ragionare di come rafforzare le interconnessioni con la Francia. Ringrazio il governo per aver raccolto la nostra preoccupazione e scongiurato la chiusura contemporanea dei tunnel del Frejus e del Monte Bianco, e credo siano maturi i tempi per aprire il confronto con i francesi sulla realizzazione della seconda canna del Monte Bianco. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio, che oggi a Roma ha incontrato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, e il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. (segue) (Rpi)