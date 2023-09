Venezia: Scarpa (Pd), contributo di accesso non servirà a regolare flussi turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo di accesso non servirà a regolare i flussi turistici. Lo ha dichiarato Rachele Scarpa, parlamentare veneta del Partito democratico, a commento dell'approvazione del contributo d'accesso per entrare a Venezia. "La giunta Brugnaro – ha spiegato - si accinge a far approvare il contributo di accesso per entrare a Venezia, sostenendo che sia l'opzione più adatta per gestire gli insostenibili flussi di turismo mordi-e-fuggi a cui il centro storico del capoluogo è costantemente sottoposto. Dopo il naufragio dei tornelli, ora Brugnaro ripesca dal cilindro una politica che non servirà a nulla se non a creare ulteriori disagi per chi ancora resiste a risiedere a Venezia". "Insieme al Pd comunale di Venezia – ha raccontato - avevamo da tempo denunciato i limiti e le conseguenze negative del contributo: prima di tutto sembra sostanzialmente condannare la città storica ad un'unica vocazione, quella turistica, quando c'è bisogno di far installare attività terziarie ed artigianali; creerà poi delle complicazioni non indifferenti per le relazioni interpersonali dei residenti con amici che non lo sono ad esempio, con un impatto non trascurabile sulla vita quotidiana; vi è poi il guazzabuglio normativo costituito dal regolamento stesso che rende complicato orientarsi tra esenzioni, norme ed esclusioni". "Insomma – ha concluso Scarpa - la giunta Brugnaro continua a fallire nel suo compito di dare una prospettiva sostenibile a Venezia, insistendo su misure che purtroppo vanno nella direzione di renderla una specie di grande parco a tema piuttosto che una città dove vivere e costruire un futuro. Quello che invece come Pd vogliamo sostenere". (Rev)