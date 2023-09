Energia: Emirati, Adnoc svilupperà uno dei più grandi progetti di cattura carbonio in regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Adnoc procederà con il progetto del carbonio di Habshan, uno dei più grandi della regione del Medio Oriente e Nord Africa, attraverso cui sarà in grado di catturare, utilizzare e stoccare in modo permanente fino a 1,5 milioni di tonnellate all'anno di anidride carbonica. Lo ha reso noto Adnoc in un comunicato stampa, spiegando che il progetto sarà realizzato e gestito da Adnoc Gas presso l'impianto di trattamento del gas di Habshan, nell’ovest del Paese. L’impianto comprenderà unità di cattura del carbonio, infrastrutture di gasdotti e una rete di pozzi per l'iniezione di CO2. Adnoc ha stanziato 15 miliardi di dollari per investire in una serie di progetti fino al 2030, nei quali rientra il progetto di Habshan, con lo scopo di accelerare la propria strategia di crescita a basse emissioni di carbonio. Secondo il direttore esecutivo di Adnoc del dipartimento per soluzioni a basso impatto di carbonio e la crescita internazionale, Musabbeh al Kaabi, questo progetto è “una delle tante iniziative concrete che Adnoc sta portando avanti per accelerare il proprio piano di decarbonizzazione e raggiungere l'obiettivo zero entro il 2045”. Secondo gli scienziati del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Ipcc), la cattura e lo stoccaggio del carbonio rappresentano un fattore cruciale per il raggiungimento dell’obiettivo di zero emissioni di CO2 entro il 2050. (Res)