Tunisia: Italia si conferma primo fornitore nel periodo gennaio-maggio 2023

- L’Italia mantiene la posizione di primo fornitore della Tunisia nei primi cinque mesi del 2023, nonostante un calo generalizzato delle importazioni nel Paese rivierasco. E’ quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dal sito web “Infomercatiesteri.it”. L’Italia è infatti il secondo mercato di destinazione dell’export tunisino, con una quota di mercato del 19,6 per cento nel periodo gennaio-aprile 2023, ed è il primo fornitore della Tunisia, con una quota di mercato del 13,79 per cento, davanti a Francia (11,69 per cento), Germania (6,69 per cento), Spagna (4,30 per cento) e Regno Unito (1,09 per cento). L’interscambio commerciale è stato pari a 2,889 miliardi di euro nel periodo gennaio-maggio 2023, composto da 1,487 miliardi di euro di export italiano (-9,9 per cento) e 1,403 miliardi di euro di import (+6,4 per cento) e un saldo a favore dell’Italia di 84 milioni di euro. L’Italia ha esportato soprattutto macchinari e apparecchi (1,63 miliardi di euro), prodotti alimentari, bevande e tabacco (1,085 miliardi di euro) e prodotti tessili, abbigliamenti, pelli e accessori (603,0 milioni di euro), importando dalla Tunisia prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (399 milioni di euro), estrazione di minerali da cave e miniere (162 milioni di euro) e mezzi di trasporto (118 milioni di euro). Da segnalare, infine, la presenza di 426 imprese operanti nel settore dell’industria manifatturiera, commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporti e logistica che impiegano 8.836 addetti con un fatturato complessivo di 2,606 miliardi di euro. (Tut)