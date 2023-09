Superbonus: Visco, dove a finire presto, non è strumento permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superbonus "doveva finire presto, il fatto che sia cresciuto e c'erano meccanismi un po' strani lo abbiamo detto noi, ma anche l'ufficio del bilancio". Lo ha detto Ignazio Visco, Governatore di Banca d'Italia, intervenendo all'evento organizzato da Ispi “Il futuro dell'inflazione con Ignazio Visco The World This Week” in corso a Palazzo Clerici a Milano. Il governatore di Bankitalia ha fatto presente che "ci sono stati interventi necessari durante la pandemia, ma non possono essere strumenti permanenti da mantenere nel tempo". (Rem)