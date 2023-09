Cina: tifone Haikui, evacuate più di 36 mila persone nella città di Fuzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 36mila persone sono state evacuate a Fuzhou, capoluogo della provincia orientale cinese del Fujian, a causa delle forti piogge provocate dal tifone Haikui. Lo fa sapere il quartier generale di Fuzhou per il controllo delle inondazioni e il soccorso durante le siccità, aggiungendo che scuole, parchi e mezzi di trasporto pubblico sono stati temporaneamente chiusi. Per accelerare i soccorsi e la ricostruzione delle infrastrutture nelle province colpite dal tifone, il ministero delle Finanze e quello per la Gestione delle emergenze hanno stanziato 27,4 milioni di dollari. I fondi, oltre al Fujian, andranno a beneficio delle province di Guangdong, Zhejiang, Guangxi e Hainan. (Cip)