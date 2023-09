Sanità: Sime, medicina estetica è fatta per curare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ quindi strategico ed assai importante che Welfair 2023 abbia collocazione nella Capitale, dove si incontrano i più autorevoli livelli della governance e della politica sanitaria nazionale e regionale - sottolinea Fabio Casasoli, amministratore unico di Fiera Roma -. In questo modo, è un ulteriore valore aggiunto per garantire l’efficacia dei tavoli e la continuità dei processi di miglioramento avviati durante l’evento”. “Welfair 2023 è un nuovo format di fiera sanitaria - spiega, infatti, il co-organizzatore Claudio Lo Tufo -, concepito per generare processi di cambiamento facendo confrontare su temi concreti e specifici tutti gli attori della filiera: società scientifiche, aziende tecnologiche e governance istituzionale in primis. Proprio per questo approccio ‘pratico’ ci chiamiamo la Fiera del fare sanità”. “Quello che ci proponiamo – riprende il presidente Sime - è far nascere una nuova stagione di corretta informazione e comunicazione sanitaria tra tutti gli stakeholders perché un’idea sbagliata di medicina estetica può avere gravi ripercussioni. È facile capire come un medico estetico non possa improvvisarsi solo dopo aver frequentato dei corsi online o dei weekend aziendali sull'uso dei filler, ma dovrà investire tempo per poter acquisire e metabolizzare tutte le nozioni scientifiche che devono far parte del suo bagaglio culturale affidandosi a Corsi specifici e completi anche nel training pratico, come quelli quadriennali organizzati dalle Società scientifiche o a Master universitari. Solo affidandosi a questi medici un paziente sano che si rivolge alla medicina estetica non rischierà di 'ammalarsi' per una terapia errata, mal condotta o senza indicazione. L’ingrediente fondamentale della bellezza è la semplicità - conclude Bartoletti -. Scopo della medicina estetica è preservare la salute e ripristinare la naturale bellezza delle persone. Per questo è una forma di cura, non di apparenza”. (Com)