Germania-Italia: delegazione della Sezione di amicizia bilaterale dell'Unione interparlamentare in visita a Berlino

- Una delegazione della Sezione di amicizia bilaterale Italia-Germania dell'Unione interparlamentare è in visita a Berlino da oggi all'8 settembre. Come comunicato dall'ambasciata d'Italia nella capitale tedesca, “si tratta della prima visita nella nuova composizione della Sezione, successiva alle elezioni politiche del settembre 2022”. L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha dichiarato: “La diplomazia e il dialogo interparlamentare contribuisce in modo significativo al partenariato tra Italia e Germania, quale elemento chiave delle nostre rispettive politiche estere e fonte di sempre nuove sinergie”. Il diplomatico ha aggiunto: “La visita della Sezione di amicizia Italia-Germania offre l’opportunità per riaffermare la solidità delle nostre relazioni bilaterali ed effettuare uno scambio di vedute sulle principali questioni di comune interesse.” Guidata dall'onorevole Giangiacomo Calovini, presidente della Sezione di amicizia, la delegazione si compone degli onorevoli Beatriz Colombo, Federica Onori, Roberto Pella e Dieter Steger, nonché delle senatrici Alessandra Maiorino e Simona Flavia Malpezzi. (segue) (Com)