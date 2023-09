Roma: Gualtieri, in piazze e strade torna lavaggio sistematico con idropulitrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A Roma "torna il lavaggio sistematico con idropulitrici delle piazze, delle strade e dei punti di maggiore interesse e passaggio". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Interventi già effettuati a Eur-Colombo, via Aurelia, viale Terme di Caracalla, piazza della Repubblica, piazza Vittorio, piazza Mastai, Circonvallazione Gianicolense, piazza Navona e altre ancora. Un servizio importante - aggiunge - per la pulizia e il decoro della nostra città che permette anche l’abbattimento degli agenti inquinanti. Andiamo avanti per un’azione sempre più efficace e programmata". (Rer)