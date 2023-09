Ricerca: Schillaci, dobbiamo passare da fuga cervelli a circolazione talenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come affermato da Mattarella in occasione della Festa della Repubblica rivolgendosi agli italiani all'estero, "dobbiamo passare dalla fuga dei cervelli alla circolazione dei talenti, alimentare un circuito virtuoso di capacità e competenze”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso del suo intervento al meeting “Le due culture 2023 - Il piante delle piante” organizzato da Biogem. “Sono assolutamente convinto che investire nella ricerca e nelle nuove generazioni significhi investire sul futuro e sulla salute globale”, ha aggiunto il ministro ricordando che “i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, la perdita di biodiversità, l'antibiotico-resistenza e l'inquinamento atmosferico, che rappresenta il principale fattore di rischio ambientale per la salute, confermano l'urgenza di guardare al domani con una visione ‘one health’, implementando un approccio integrato, inclusivo e multidisciplinare per tutelare la salute degli ecosistemi e di tutti gli esseri viventi”. (Rin)